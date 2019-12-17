03 Октября 2020
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Образование Свердловская область Уральский ФО
(2006) | Фото: laertsky.com

В УрГЭУ назревает очередной скандал: африканских студентов грозят отчислить из-за подозрения на гепатит

В Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге назревает очередной скандал.
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В СМИ и соцсетях появились сообщения, что несколько иностранных студентов из Африки якобы собираются отчислить из вуза из-за подозрения на гепатит B. Утверждается, что по заключениям врачей данные студенты не заразны и могут продолжать обучение и жить в общежитии, но их уже выселили и хотят отчислить.

Накануне.RU обратилось в вуз с просьбой прокомментировать ситуацию. Там попросили направить официальный запрос на имя проректора по социальной работе УрГЭУ Романа Краснова. Он был направлен.

Напомним, ранее вуз обвинили во вмешательстве в личную жизнь студентов после того, как один из учащихся пожаловался, что ему якобы угрожали отчислением за участие в сообществе ЛГБТ в соцсетях. Ситуацию брала на контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Позже ректор УрГЭУ Яков Силин записал видеообращение, в котором объяснил свою позицию по ЛГБТ-скандалу.

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В УрГЭУ назревает очередной скандал: африканских студентов грозят отчислить из-за подозрения на гепатит

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Теги: УрГЭУ, студенты, гепатит, вуз



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 10:11 Мск В УрГЭУ заявили, что не собираются отчислять африканских студентов из-за гепатита В, но болезнь подтвердили
Ранее 17.12.2019 16:02 Мск Иностранным студентам российских вузов разрешат подрабатывать

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