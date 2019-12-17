В УрГЭУ назревает очередной скандал: африканских студентов грозят отчислить из-за подозрения на гепатит

В Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге назревает очередной скандал.

В СМИ и соцсетях появились сообщения, что несколько иностранных студентов из Африки якобы собираются отчислить из вуза из-за подозрения на гепатит B. Утверждается, что по заключениям врачей данные студенты не заразны и могут продолжать обучение и жить в общежитии, но их уже выселили и хотят отчислить.

Накануне.RU обратилось в вуз с просьбой прокомментировать ситуацию. Там попросили направить официальный запрос на имя проректора по социальной работе УрГЭУ Романа Краснова. Он был направлен.

Напомним, ранее вуз обвинили во вмешательстве в личную жизнь студентов после того, как один из учащихся пожаловался, что ему якобы угрожали отчислением за участие в сообществе ЛГБТ в соцсетях. Ситуацию брала на контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Позже ректор УрГЭУ Яков Силин записал видеообращение, в котором объяснил свою позицию по ЛГБТ-скандалу.