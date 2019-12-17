03 Октября 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

В сети собирают подписи за отстранение Татьяны Тарасовой от эфиров на Первом канале

Скандалы в фигурном катании затрагивают и телевидение. Главный транслятор этого вида спорта в России – Первый канал – стал адресатом петиции, появившейся на сайте Сhange.org. Авторы требуют отстранить от комментирования спортивных соревнований заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которую многие считают непререкаемым авторитетом в мире фигурного катания.

Автор петиции пишет: "Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости". Далее приводятся цитаты из высказываний Тарасовой, в частности, об Алине Загитовой. Недавно олимпийская чемпионка заявила о приостановке спортивной карьеры, и Тарасова выразила мнение о том, что Алина больше не вернется в спорт, а будет выступать на шоу.

"Также призываю руководство телеканалов и, в частности, 1 ТВ пригласить в качестве комментаторов новые и профессиональные лица в виде Инны Гончаренко, Юлии Липницкой, Елены Ильиных (для каждого из видов фигурного катания или на все) в качестве со-ведущих Александра Гришина", - говорится в петиции (кстати, Липницкая уже не раз комментировала фигурное катание, например, на интернет-платформах, и поклонники этого вида спорта были довольны ее высказываниями).  

"Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ", - замечает автор петиции.

Просьбу, адресованную гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, уже подписали почти 2,5 тыс. пользователей.

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В сети собирают подписи за отстранение Татьяны Тарасовой от эфиров на Первом канале

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Теги: татьяна тарасова, фигурное катание, алина загитова, первый канал, спортивный комментатор



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