"Ничего не горело": самолет, вылетавший в Бангкок, вернулся в аэропорт Новосибирска

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

"Ничего не горело": самолет, вылетавший в Бангкок, вернулся в аэропорт Новосибирска

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск (Толмачево) – Бангкок, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.

Пассажиры Airbus A320neo ожидают вылета резервным воздушным судном, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведомство начало проверку в связи с задержкой вылета рейса.

При этом в прокуратуре отметили, что у самолета "ничего не горело", как говорят пассажиры.

"За пламя они приняли яркие проблесковые огни, ведь была ночь", - сообщили "КП" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В пресс-службе S7 заявили Накануне.RU: "Во время выполнения рейса S7 5701 Новосибирск - Бангкок, спустя час после вылета, экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла штатно. Экипаж действовал грамотно, подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами на тренажерах во время обучения и подтверждения квалификации. Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт. Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, с ними работали представители авиакомпании. Экипаж продолжил выполнение рейса в Бангкок в 12:13 по местному времени".

16 декабря Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс из Москвы в Сургут, вернулся в московский Шереметьево.

Это произошло из-за трещины в лобовом стекле со стороны второго пилота.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ничего не горело": самолет, вылетавший в Бангкок, вернулся в аэропорт Новосибирска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бангкок, новосибирск, самолет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети