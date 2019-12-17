"Ничего не горело": самолет, вылетавший в Бангкок, вернулся в аэропорт Новосибирска

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск (Толмачево) – Бангкок, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.

Пассажиры Airbus A320neo ожидают вылета резервным воздушным судном, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведомство начало проверку в связи с задержкой вылета рейса.

При этом в прокуратуре отметили, что у самолета "ничего не горело", как говорят пассажиры.

"За пламя они приняли яркие проблесковые огни, ведь была ночь", - сообщили "КП" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В пресс-службе S7 заявили Накануне.RU: "Во время выполнения рейса S7 5701 Новосибирск - Бангкок, спустя час после вылета, экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла штатно. Экипаж действовал грамотно, подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами на тренажерах во время обучения и подтверждения квалификации. Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт. Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, с ними работали представители авиакомпании. Экипаж продолжил выполнение рейса в Бангкок в 12:13 по местному времени".

16 декабря Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс из Москвы в Сургут, вернулся в московский Шереметьево.

Это произошло из-за трещины в лобовом стекле со стороны второго пилота.