На Южном Урале на ходу загорелся автобус с пассажирами

Под Златоустом вечером 16 декабря на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами.

"Вечером загорелся рейсовый автобус из Челябинска при въезде в город Златоуст. Люди выскочить еле успели", - сообщили очевидцы в группе "ЧП Златоуст".

По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 16 декабря в 18.56.

"Произошло возгорание автобуса в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 9 человека и 2 ед. техники", - рассказали в пресс-центре.