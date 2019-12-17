У россиян в 2020 году будет восемь коротких рабочих недель

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, сообщили в Роструде.

Первая такая неделя начнется сразу после Нового года – отдыхать будем с 1 по 8 января.

Затем в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в конце февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Далее сокращенную неделю подарит Международный женский день, который также подарит всего четыре рабочих дня на неделе, сообщает Regnum.

Четыре рабочих дня будет в конце апреля в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда.

В мае в связи с переносами январских выходных первая рабочая неделя продлится с 6 по 8 мая. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.

Летом сокращенной будет только одна неделя из-за празднования Дня России 12 июня.

В ноябре День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.