03 Октября 2020
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Метроном Победы, уралвагонзавод, вагоны (2015) | Фото:

СМИ: На оборонном предприятии в Башкирии пропали почти 300 тонн взрывчатых веществ

О пропаже почти трех сотен тонн взрывчатых отходов на федеральном казенном предприятии "Авангард" сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к предприятию. Завод производит взрывчатые вещества для Минобороны России.

Издание сообщает о постановлении стерлитамакской полиции о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей с "Авангарда". В уголовном деле отмечается, что взрывчатые отходы были получены предприятием в ходе утилизации снарядов по военному подряду. Однако, по словам собеседников издания, они не были сданы Минобороны.

В постановлении говорится, что хищения совершались с ноября 2017 года по март текущего. Пропажу выявили во время инвентаризации, которую в апреле 2019 года провел новый генеральный директор предприятия Юрий Шумский, передает РБК.

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СМИ: На оборонном предприятии в Башкирии пропали почти 300 тонн взрывчатых веществ

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Теги: взрывчатые вещества, оборонное предприятие, хищение, уголовное дело



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