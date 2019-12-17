Житель Невьянска отправится под суд за нападение сотрудника ДПС

В Невьянске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 25 ноября обвиняемый, который сел за руль в нетрезвом состоянии, был остановлен нарядом ДПС на четвертом километре автодороги Невьянск-Реж.

Мужчина пригласили в служебный автомобиль сотрудников ДПС, где он применил в отношении полицейского физическое насилие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.