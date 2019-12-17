Екатеринбургский спорткомплекс вошёл в тройку лучших в России

Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" в Екатеринбурге занял третье место по итогам Национального конкурса "АРЕНА" на образцовое спортивное учреждение.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, развивающаяся инфраструктура объекта уральской столицы позволила заявиться на участие в номинации "Многофункциональный спортивный комплекс".

Среди претендентов в различных номинациях были практически все стадионы ЧМ-2018 по футболу и спортивные объекты со всей страны.

В уходящем году в Калининце был введён в эксплуатацию легкоатлетический стадион, лыжероллерная трасса с освещением, проведена реконструкция футбольного стадиона с укладкой искусственного газона, сделан ремонт центральной аллеи.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге маленький ребенок упал в открытый люк вблизи стадиона "Калининец". Прокуратура организовала проверку.

Все случилось вечером 7 октября на улице Краснофлотцев: 5-летний ребенок вместе с мамой, братьями и сестрами прогуливались вблизи стадиона. В процессе игры дети не заметили открытого люка и один из них провалился в него. Ребенок был осмотрен бригадой "скорой", затем доставлен в больницу, но после осмотра там отпущен домой.

Как отметили в прокуратуре, никаких ограждений возле люка установлено не было. Сейчас выясняется, почему люк не был закрыт, на территории какого земельного участка он находится, а также устанавливаются ответственные за его содержание.