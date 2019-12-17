Екатеринбургский спорткомплекс вошёл в тройку лучших в России

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО
спорткомплекс Калининец, открытие (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский спорткомплекс вошёл в тройку лучших в России

Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" в Екатеринбурге занял третье место по итогам Национального конкурса "АРЕНА" на образцовое спортивное учреждение.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, развивающаяся инфраструктура объекта уральской столицы позволила заявиться на участие в номинации "Многофункциональный спортивный комплекс".

Среди претендентов в различных номинациях были практически все стадионы ЧМ-2018 по футболу и спортивные объекты со всей страны.

В уходящем году в Калининце был введён в эксплуатацию легкоатлетический стадион, лыжероллерная трасса с освещением, проведена реконструкция футбольного стадиона с укладкой искусственного газона, сделан ремонт центральной аллеи.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге маленький ребенок упал в открытый люк вблизи стадиона "Калининец". Прокуратура организовала проверку.

Все случилось вечером 7 октября на улице Краснофлотцев: 5-летний ребенок вместе с мамой, братьями и сестрами прогуливались вблизи стадиона. В процессе игры дети не заметили открытого люка и один из них провалился в него. Ребенок был осмотрен бригадой "скорой", затем доставлен в больницу, но после осмотра там отпущен домой.

Как отметили в прокуратуре, никаких ограждений возле люка установлено не было. Сейчас выясняется, почему люк не был закрыт, на территории какого земельного участка он находится, а также устанавливаются ответственные за его содержание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургский спорткомплекс вошёл в тройку лучших в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спорткомплекс, Калининец, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети