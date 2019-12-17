Средства маткапитала будут выдавать быстрее

Министерство труда России предложило сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время территориальный орган Пенсионного фонда может принимать решение по заявлению об использовании маткапитала на обучение ребёнка, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и улучшение жилищных условий в течение месяца с даты приёма заявления.

При этом перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение десяти рабочих дней. Проект предлагает сократить сроки об использовании маткапитала до 12 дней и трёх рабочих дней на перечисление средств, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На сегодняшний день величина выплаты составляет 453 тыс. 26 руб.

Если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату.