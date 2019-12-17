Валерия пожаловалась на российские дороги

Российская исполнительница Валерия пожаловалась на экстремальные дороги в России после трех автоаварий с участием своего сына.

По словам певицы, 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП рядом с Санкт-Петербургом, при этом платная скоростная трасса, по которой он ехал, не была посыпана реагентами, сообщает Lenta.ru.

Напомним, сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. В сторис в Instagram он опубликовал видео с места ДТП. "Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", - рассказывает юноша.

По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга. "Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.

В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник. Молодые люди получили травмы и попали в больницу. После этого Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлен ее сын Арсений Шульгин и его подруга Лиана. Снимок сделан в одном из ресторанов. Девушке наложили гипс на сломанную руку, а у молодого человека на лице повязка.

Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.