Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.

Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке правительства России, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд руб. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщила кандидат экономических наук Елена Григорьева, от заморозки накопительной части пенсии выиграло государство. "В прошлом году глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что с 2014 года она [заморозка] помогла сэкономить бюджету 2 трлн руб. Мораторий продолжается, а значит, денег за все годы заморозки ПФР получит еще больше", — отметила эксперт.

Напомним, мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория страховые взносы направляются в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Продление моратория прокомментировал экономист Никита Кричевский: "Среди прочего это означает, что правительство не видит перспектив внедрить систему ИПК до этого времени. "Накопительные" взносы по-прежнему будут учитываться на индивидуальных лицевых счетах в ПФР", - отметил он.