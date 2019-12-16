02 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В стриптиз-клубе Екатеринбурга поймали "офицера МВД", вымогавшего деньги

Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при содействии коллег из Россгвардии задержан житель Екатеринбурга 1977 года рождения.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, он подозревается в том, что, представляясь начальником ОБЭП или ОБОП в звании подполковника, совершал мошеннические действия. По его данным, 22 ноября в дежурную часть главного управления поступило заявление от девушки-администратора стриптиз-клуба "Огнедышащий осел", которая пояснила, что некий высокопоставленный представитель МВД, вымогает 100 тысяч рублей за прекращение проводимых полицией в отношении нее проверочных мероприятий.

Ранее гражданка уже передавала ему вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 тысяч рублей за помощь в получении квартиры  с большой скидкой. В обоих случаях своих обещаний тот не выполнил и деньги не вернул.

"Сыщики взяли "офицера" в разработку и  при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали его. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД. Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности. В последний раз осужден в 2019 году за кражу к 2 годам условно.

Трудился на одном из местных предприятий охранником. К органам внутренних дел в реальности никакого отношения он не имеет. В настоящее время следственным подразделением полиции в отношении лжеполицейского возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. До судебного разбирательства липовый подполковник будет находиться под подпиской о невыезде", - рассказал полковник Горелых.

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В стриптиз-клубе Екатеринбурга поймали "офицера МВД", вымогавшего деньги

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Теги: полиция, клуб, Екатеринбург



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