РЖД оштрафовали на 250 тысяч рублей за эксплуатацию платформы без разрешения на ввод

РЖД оштрафовали на 250 тысяч рублей за эксплуатацию платформы на вокзале Челябинска без разрешения на ввод.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, была проведена проверка исполнения градостроительного законодательства в Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств, в ходе которой было установлено, что одна из платформ станции Челябинск используется для прибытия и отправления пригородных поездов в отсутствии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Прокурор обратился в суд с заявлением о привлечении РЖД к административной ответственности. Суд требования поддержал – ответчик оштрафован на 250 тыс. руб.