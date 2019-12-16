02 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, (2019) | Фото: gubernator74.ru

Министр экономического развития Челябинской области покидает должность

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области создаются два новых структурных подразделения, которые будут отвечать за контроль реализации национальных проектов. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Управление проектной деятельности будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. Пост начальника управления сейчас вакантен.

Экспертно-аналитическое управление будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных Президентом РФ, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. Возглавит управление министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк. После его назначения пост министра займет первый заместитель Наталья Лугачева.

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Министр экономического развития Челябинской области покидает должность

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Теги: Иван Куцевляк, минэкономразвития, назначение, отставка, Алексей Текслер,



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