Министр экономического развития Челябинской области покидает должность

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области создаются два новых структурных подразделения, которые будут отвечать за контроль реализации национальных проектов. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Управление проектной деятельности будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. Пост начальника управления сейчас вакантен.

Экспертно-аналитическое управление будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных Президентом РФ, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. Возглавит управление министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк. После его назначения пост министра займет первый заместитель Наталья Лугачева.