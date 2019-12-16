Самый популярный YouTube-блогер мира PewDiePie устал и уходит

YouTube-блогер Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, заявил, что берет паузу в своей деятельности в сети. В 2020 году он не будет вести блог. Об этом он сообщил своим зрителям в видео, выложенном на канале в минувшие выходные. "Я хочу это сказать заранее, потому что я решил. Я устал, очень устал, вы могли это заметить. В начале следующего года я уйду на некоторое время", - цитирует обращение ТАСС.

Уже в августе Чельберг намекнул, что рассматривает возможность приостановки своих блогов на видеоплатформе, где у него 102 млн подписчиков. По данным Forbes, в прошлом году PewDiePie заработал более $15,5 млн на своем канале, а журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей интернета в мире.