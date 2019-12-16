02 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
муксун (2014) | Фото:

В Нижневартовске сотрудники Росрыболовства переехали в новое здание

В Нижневартовске сотрудники Росрыболовства будут работать в более комфортных условиях. Содействие в этом оказала администрация муниципалитета – для них выделили новое здание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Мы открыли наше подразделение в новом помещении, которое предоставили власти города. На территории УрФО это первый опыт такого сотрудничества. Теперь для сотрудников созданы условия для комфортной службы – имеются не только рабочие кабинеты, но и гараж для техники", - отметил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев.

Во время рабочей встречи с мэром Василием Тихоновым представители ведомства подчеркнули, что основной задачей службы является государственный контроль за рыболовством и сохранением водных биоресурсов. Этим вопросам в Югре уделяется особое внимание.

В рамках реализации национального проекта "Экология" ведется восстановление популяции ценных пород рыб. Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству в этом году запланировано выпустить в реки порядка 4 млн молоди осетра.

Напомним, летом этого года в рамках XVII акции "Спасти и сохранить" состоялся масштабный пресс-тур для журналистов Урала. Одним из мероприятий, завершивших поездку, стал выпуск мальков сибирского осетра.

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В Нижневартовске сотрудники Росрыболовства переехали в новое здание

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Теги: Росрыболовство, Нижневартовск, новое здание



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