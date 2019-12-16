02 Октября 2020
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Общество Челябинская область
деревянный флигель, на улице Труда, Челябинск, (2019) | Фото: facebook.com/LatyshevYuryVladimirivich

В центре Челябинска снесли старинное здание под строительство общежития с подземной парковкой

В центре Челябинска снесли еще одно старинное здание – деревянный флигель, построенный на территории усадьбы Жуковского, на улице Труда, 88. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В течение 5 лет я пытался сохранить старинное здание на улице Труда. Писал Дубровскому, Бетехтину, в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Но под давлением Пелымского и Бетехтина это здание исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия. Цель чиновников от культуры - построить на этом месте трёхэтажное здание общежития Челябинского концертного объединения с двухэтажной подземной парковкой", - рассказал Латышев.

деревянный флигель, на улице Труда, Челябинск,(2019)|Фото: facebook.com/LatyshevYuryVladimirivich

По его словам, он пытался убедить нынешнее руководство города сохранить здание и найти другое место для общежития. Советник главы Челябинска Петр Конарев обещал Латышеву помочь сохранить здание, но "забыл о своём обещании".

Усадьба по улице Труда, 88 сформировалась в первой половине XIX века, когда ее хозяевами были врач Василий Жуковский и его семья. В 1902 усадьба была продана английскому акционерному обществу Вильям Миллер и Ко. В начале Первой мировой войны компания продала дом хлеботорговцу Архипову.

деревянный флигель, на улице Труда, Челябинск,(2019)|Фото: facebook.com/LatyshevYuryVladimirivich

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В центре Челябинска снесли старинное здание под строительство общежития с подземной парковкой

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Теги: старинное здание, флигель, Юрий Латышев, общежитие,



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