Сбербанк устранил сбой, из-за которого уральские отделения работали с задержкой

Сбербанк устранил сбой, затруднявший работу части отделений на Урале.

Ранее сообщалось, что в понедельник некоторые отделения Уральского банка Сбербанка, в том числе в Екатеринбурге, работают с небольшой задержкой. В самом кредитном учреждении обещали исправить это в ближайшее время.

"Сбой в работе Сбербанка устранен", - заявили РИА Новости в банке.

Причина случившегося не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году.