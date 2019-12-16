В летевшем в Новосибирск самолете буйного дебошира привязали к креслу скотчем

В Новосибирске на мужчину, летевшего в Сибирь из Минеральных Вод, завели уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас им занимаются следователи управления на транспорте СКР.

"В вечернее время обвиняемый, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Минеральные Воды - Новосибирск", грубо нарушил общественный порядок. Обвиняемый высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения, демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна, на их замечания не реагировал", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Кстати, буяна зафиксировали в кресле бизнес-класса

Сообщалось, что буйный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, за что был зафиксирован в кресле с помощью скотча.

А в самолете, летевшем из Гоа в Москву, неадекватный мужчина разбил нос своей попутчице. По данным РЕН ТВ, женщина нечаянно пролила на соседа свой кофе, тот рассвирипел ил набросился на нее с кулаками. Даму госпитализировали сразу после посадки самолета во Внуково, у нее сломан нос. Сейчас проводит проверка по этому инциденту.