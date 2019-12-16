02 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
На рейсе МинВоды - Новосибирск дебошира примотали скотчем к креслу. (2019) | Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В летевшем в Новосибирск самолете буйного дебошира привязали к креслу скотчем

В Новосибирске на мужчину, летевшего в Сибирь из Минеральных Вод, завели уголовное дело по статье "хулиганство". Сейчас им занимаются следователи управления на транспорте СКР.

"В вечернее время обвиняемый, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Минеральные Воды - Новосибирск", грубо нарушил общественный порядок. Обвиняемый высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения, демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна, на их замечания не реагировал", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

На рейсе МинВоды - Новосибирск дебошира примотали скотчем к креслу. |Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Кстати, буяна зафиксировали в кресле бизнес-класса

Сообщалось, что буйный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, за что был зафиксирован в кресле с помощью скотча.

А в самолете, летевшем из Гоа в Москву, неадекватный мужчина разбил нос своей попутчице. По данным РЕН ТВ, женщина нечаянно пролила на соседа свой кофе, тот рассвирипел ил набросился на нее с кулаками. Даму госпитализировали сразу после посадки самолета во Внуково, у нее сломан нос. Сейчас проводит проверка по этому инциденту.

 

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В летевшем в Новосибирск самолете буйного дебошира привязали к креслу скотчем

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Теги: скотч, дебошир, новосибирск, кресло



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