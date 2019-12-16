Елена Малышева опровергла слухи о том, что ее соведущего Гандельмана не пустили в Россию в Домодедово

Телеведущая Елена Малышева опровергла информацию о том, что ее соведущего по программе "Жить здорово!" (Первый канал) Германа Гандельмана не пустили в Россию. Ранее ряд СМИ сообщил, что Гандельман, являющийся гражданином Израиля, не смог получить визу.

Малышева предложила убедиться в том, что Гандельмана пропустили на границе, включив телевизор на Первом канале и посмотрев очередной выпуск передачи с его участием. "Он был пропущен через границу Российской Федерации и принял участие в съемках новогоднего цикла программы. В этом может убедиться любой человек, включив телевизор", — цитирует Малышеву РБК.

Telegram-канал Baza сообщил, что гражданин Израиля не смог пройти паспортный контроль в Домодедово из-за проблем с визой. По данным издания, Малышева лично приехала в аэропорт и требовала пропустить соведущего, однако в итоге Гандельман вернулся в Израиль.

"Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением. И те недочеты, на которые обратили внимание службы аэропорта, были немедленно исправлены", — сказала Малышева РБК.