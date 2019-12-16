В Челябинске прокуратура потребовала от мэрии отменить разрешение на строительство высотки

В Челябинске прокуратура опротестовала выданное администрацией города разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Братьев Кашириных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Разрешение было выдано ООО СЗ "Домострой" в сентябре текущего года.

Госэкспертиза Челябинской области изучила проектную документацию и выявила ряд существенных противоречий, в числе которых превышение плотности застройки более чем в два раза, а также нарушения требований пожарной безопасности в части отсутствия необходимого количества проездов и несоответствия их ширины установленным требованиям.

Прокуратура считает, что строительство объекта создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц и является недопустимым, а выданное мэрией разрешение на строительство подлежит отмене.