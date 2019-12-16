В Челябинске в шиномонтажной мастерской местного бизнесмена нашли опасную "незамерзайку"

На челябинского бизнесмена завели уголовное дело. 18 ноября к нему в шиномонтажную мастерскую пришли силовики и нашли там партию емкостей со стеклоомывающей жидкостью, не соответствовавшей требованиям безопасности.

В жидкости содержался метиловый спирт, объемная доля которого составляет 14%, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мужчину раньше предупреждали о недопустимости реализации опасной жидкости, но он продолжил незаконно ее продавать.