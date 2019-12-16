В Екатеринбурге умер 15-летний подросток, которого нашли спящим на улице

В Екатеринбурге после прогулки умер 15-летний парень. Следственный комитет организовал проверку.

Инцидент произошел в Кольцово. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, подросток уснул на скамейке, его разбудили прохожие. Юношу привели домой и впоследствии он умер.

По данным ведомства, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Как добавили в следствии, сведений о том, что подросток мог употреблять наркотики, пока нет.