02 Октября 2020
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Аркадий Застырец (2019) | Фото: vk.com/zastyrets

Умер известный уральский поэт, на стихи которого рок-группы писали песни

В Екатеринбурге умер известный уральский поэт Аркадий Застырец. Лауреата литературной премии имени Бажова и обладателя других литературных наград не стало в 60 лет. Как рассказал Накануне.RU друг Застырца, российский поэт Юрий Казарин, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Долгое время Аркаша болел. Многие годы это продолжалось. У него было онкологическое заболевание. Он был настоящим мужиком и боролся до самого конца", - отметил Казарин.

Застырец не только выпустил несколько сборников стихов, но и выступал в качестве автора текстов песен таких уральских рок-групп, как "Трек", "Степ" и "Кабинет".

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен известный мэтр уральской поэзии.

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Умер известный уральский поэт, на стихи которого рок-группы писали песни

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Теги: Аркадий Застырец, уральская поэзия



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