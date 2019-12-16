Умер известный уральский поэт, на стихи которого рок-группы писали песни

В Екатеринбурге умер известный уральский поэт Аркадий Застырец. Лауреата литературной премии имени Бажова и обладателя других литературных наград не стало в 60 лет. Как рассказал Накануне.RU друг Застырца, российский поэт Юрий Казарин, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Долгое время Аркаша болел. Многие годы это продолжалось. У него было онкологическое заболевание. Он был настоящим мужиком и боролся до самого конца", - отметил Казарин.

Застырец не только выпустил несколько сборников стихов, но и выступал в качестве автора текстов песен таких уральских рок-групп, как "Трек", "Степ" и "Кабинет".

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен известный мэтр уральской поэзии.