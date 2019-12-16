В Екатеринбурге месяц ищут женщину, которая перед исчезновением поймала машину. Ее могли убить

В Екатеринбурге почти месяц не могут найти пропавшую женщину. Возбуждено дело об убийстве.

Напомним, разыскивается 37-летняя Юлия Григорьева. Она пропала еще 18 ноября. Сообщалось, что перед этим Юлия поймала машину и уехала в неизвестном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Григорьевой, а также об обстоятельствах ее пропажи, сообщить об этом.

В ведомстве уточнили приметы пропавшей: рост 160-165 см, волосы темные до уровня плеч, худощавое телосложение, глаза карие, на животе - шрам. На момент исчезновения была одета в вязаную шапку черного цвета, длинный оранжевый пуховик, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и кофту серого цвета. Также на шее имелась тонкая золотая цепочка.

Правоохранители ждут любую информацию по телефонам следственного отдела СКР в Екатеринбурге: 8 (343) 354-08-31, 354-08-02, либо по "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или по линии 02.