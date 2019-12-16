02 Октября 2020
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Двуглавый орел (2019) | Фото:Википедия

Спортсменам из РФ предложили выступать под флагом Российской империи

Проблему с запретом выступления на международных соревнованиях под российским триколором можно решить, считают в Геральдическом совете при президенте России.

Так, в России может быть создан специальный флаг для выступлений спортсменов на Олимпиаде, заявил глава Геральдического совета Георгий Виленбахов.

"У нас же существует военно-морской флаг. Военно-морские корабли идут под Андреевским флагом, а не под бело-сине-красным. У нас существует таможенный флаг, пограничный флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами? Вот и все, здесь такое решение могло быть вполне", - заявил эксперт в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Он считает, что в качестве одного из возможных вариантов такого флага может выступить белое полотнище с черным двуглавым орлом – это символ спортсменов, которые выступали на первых современных Олимпийских играх за Российскую империю.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошла дальше и предложила России провести свои собственные, альтернативные Олимпийские игры, на которые бы не распространялись правила WADA.

Исполком WADA 9 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет касается права выступать спортсменам из России на данных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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Спортсменам из РФ предложили выступать под флагом Российской империи

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Теги: геральдика, олимпиада, допинговый скандал, олимпийский флаг



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