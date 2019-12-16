Текслер отправил министра экологии на Коркинский разрез из-за сильного запаха гари в Челябинске. Ликвидация Коркинского разреза идет в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Министр экологии региона Сергей Лихачев выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сегодня Сергей Лихачев провел экстренное совещание с представителями промышленных предприятий и потребовал от них снизить выбросы в период НМУ. В Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке, Магнитогорске и Карабаше с 13 декабря сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Жители областного центра и Копейска жалуются на смог и запах гари.

"Его основным источником, объясняют эксперты, является совместный вклад промышленных предприятий, работающих на угле предприятий области энергетики, очагов пожара на Коркинском угольном разрезе и автотранспорта. В данный момент специалисты проводят мониторинг ситуации вблизи возможных источников, на предприятиях проводятся рейдовые мероприятия. Вблизи Коркинского разреза работает передвижная лаборатория министерства экологии", - рассказали в пресс-службе минэкологии.

На совещании промышленники отчитались о снижении выбросов.

Как сообщил директор оператора проекта компании «Промрекультивация» Николай Джемилев в понедельник в ходе рабочей поездки министра экологии Челябинской области на объект, ликвидация Коркинского разреза идет в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Напомним, Коркинский угольный разрез – самая большая в Евразии открытая угольная выработка. Добыча угля здесь велась с 1930-х годов. В 2017 году объект перешел под управление ООО «Промрекультивация» для реализации проекта ликвидации выработки с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Проект позволит потушить эндогенные пожары, которые являются источником загрязнения воздуха, и укрепить борта разреза.

Николай Джемилев сообщил, что работы в разрезе идут в соответствии с планом мероприятий, который был утвержден при подписании соглашения о сотрудничестве при реализации в Челябинской области национального проекта «Чистый воздух». Документ в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме ООО «Промрекультивация» подписало с правительством Челябинской области, Росприроднадзором и федеральным Минэкологии. Согласно договоренностям на первом этапе проекта ликвидации Коркинского угольного разреза в 2019 – 2020 гг. на объекте будет идти работа по локализации зон самонагревания, которые являются источником загрязнения воздуха, по укреплению бортов выработки, а также возведение ограждения и прокладка пульпопровода для доставки в разрез закладочного материала с Томинского ГОКа. В рамках первого этапа проекта по соглашению «Промрекультивация» в течение 2019 – 2020 гг. инвестирует в ликвидацию Коркинского разреза 270 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект ликвидации Коркинского угольного разреза оценивается в 6 млрд рублей.

"К настоящему моменту мы локализовали 240 тыс. из 270 тыс. кв. метров выявленных зон самонагревания в разрезе, - сообщил Накануне.RU Николай Джемилев. – Для отслеживания динамики состояния окружающей среды организован постоянный мониторинг в 24 точках на бортах разреза и в жилом массиве с привлечением 4 аккредитованных лабораторий.

В компании «Промрекультивации» при этом подчеркивают, что для стабильного и долгосрочного улучшения экологической ситуации в районе необходимо полностью ликвидировать выработку Коркинского разреза. Это будет возможно только после начала работы Томинского ГОКа и поступления закладочного материала с предприятия в разрез".

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа был разработан при участии ведущих отечественных отраслевых проектных институтов и изыскательских организаций. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Ученые Санкт-Петербургского горного университета подтвердили, что проект ликвидации выработки технически возможен и экологически безопасен, а использование закладочного материала позволит потушить эндогенные пожары и укрепить борта разреза.