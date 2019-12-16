02 Октября 2020
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космодром Восточный (2015) | Фото: eer.ru

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

На космодроме Восточный обнаружились новые проблемы. Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома могут разрушиться, если ими не заняться.

"Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", - цитирует его РИА Новости.

Степень готовности недостроев Восточного - от 10 до 90%. Рогозин уточнил, что достраиваться объекты будут параллельно со строительством второй очереди.

В первую очередь, это жилье - сейчас построены 750 квартир из запланированных 1700, железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Ранее глава "Роскосмоса" доложил президенту, что строительство космодрома "Восточный" идет по плану. Он рассказал, что изменилось после того, как Владимир Путин 6 сентября проинспектировал объект.

Пик строительства намечен на лето 2020 г., на стройплощадке будут задействованы 5 тыс. рабочих.

Напомним, на совещании с правительством Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. Президент заявил, что "воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", "порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".

Позже сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный.

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Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

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Теги: дмитрий рогозин, космодром восточный



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