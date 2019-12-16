02 Октября 2020
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колесные пары, колесная пара, вагон, Уралвагонзавод (2019) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод борется с контрафактной продукцией

НПК "Уралвагонзавод" (в составе группы УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") и международная ассоциация "Антиконтрафакт" заключили соглашение в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции грузового железнодорожного вагоностроения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Согласно документу, стороны намерены обмениваться информацией по фактам выявления незаконного товарооборота и идентифицировать контрафакт. В частности, предметом соглашения является выявление незаконного ввоза и вывоза на территорию ЕАЭС литых деталей для продукции вагоностроения.

"На сегодняшний день на рынке подвижного состава имеется дефицит литья по ряду позиций, а потому ежегодно десятки тысяч контрафактных изделий незаконно пересекают границу", – пояснили в пресс-службе УВЗ.

Для того, чтобы УВЗ смог контролировать перемещение промышленной продукции, маркированной её товарным знаком, через границу, намечена работа по внесению в единый государственный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Уралвагонзавода.

В планах развивать сотрудничество между сторонами и по другим направлениям, таким как специальная техника и сувенирная продукция.

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Уралвагонзавод борется с контрафактной продукцией

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Теги: Уралвагонзавод, Антиконтрафакт, продукция, соглашение



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