Окружной суд оставил в силе приговор вандалу, который сжег в сургутском Вечном огне ели и венок

Ханты-Мансийский окружной суд оставил в силе приговор сургутянину, который пьяным сжег в Вечном огне ели и венок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, вандал повредил 10 елей, причинив мэрии Сургута ущерб в 55 тыс. руб. Кроме того, нетрезвый злоумышленник возле памятника-захоронения "Мемориал Славы" взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и вместе с поврежденными деревьями сжег его в газовой горелке мемориала.

Приговор – полтора года колонии-поселения – остался без изменений.