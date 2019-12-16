02 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

Окружной суд оставил в силе приговор вандалу, который сжег в сургутском Вечном огне ели и венок

Ханты-Мансийский окружной суд оставил в силе приговор сургутянину, который пьяным сжег в Вечном огне ели и венок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Напомним, вандал повредил 10 елей, причинив мэрии Сургута ущерб в 55 тыс. руб. Кроме того, нетрезвый злоумышленник возле памятника-захоронения "Мемориал Славы" взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и вместе с поврежденными деревьями сжег его в газовой горелке мемориала.

Приговор – полтора года колонии-поселения – остался без изменений.

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Окружной суд оставил в силе приговор вандалу, который сжег в сургутском Вечном огне ели и венок

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Теги: ели, венок, Вечный огонь, вандал



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Ранее 06.05.2019 12:06 Мск Пьяный сургутянин сжёг елки в Вечном огне. Может сесть на пять лет

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