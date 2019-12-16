В екатеринбургском аэропорту задержали пассажира с арсеналом холодного оружия

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался провезти кинжал и ножи из Аргентины.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, необычный багаж инспекторы заметили при проверке рейса "Стамбул - Екатеринбург": кинжал, штык-нож и нож лежали у гражданина России в чемодане. Таможенникам мужчина объяснил, что летит с пересадкой из Аргентины, где купил, как он считает, бутафорию на сувениры, а о том, что нельзя провозить оружие через таможенную границу, якобы не знал.

Теперь экспертам предстоит установить, бутафория это или все-таки холодное оружие. Как пояснил начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин, при ввозе таких предметов пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция. Во всех остальных случаях таможенник может назначить соответствующую экспертизу.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года в аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с самурайским мечом.