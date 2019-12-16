02 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
дорога зима трасса (2010) | Фото: Накануне.ru

В Югре в двух авариях, одна из которых – массовая, погибли шесть человек

Авария на одной из югорских трасс унесла несколько жизней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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В 20.35 14 декабря в Октябрьском районе в поселке Приобье столкнулись "Toyota camry" и "Лада приора". Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, двое людей, ехавшие в иномарке, пострадали.

В 20.50 15 декабря на 37 км трассы Иртыш столкнулись "Nissan Sunny", "Лада Калина" и "ВАЗ-2112". Погибли водитель и три пассажира последнего. Водитель "Ниссана" получил травмы.

Напомним, в начале декабря после череды смертельных аварий прокурор округа Евгений Ботвинкин потребовал проверить работу дорожных служб и регионального управления ГИБДД.

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В Югре в двух авариях, одна из которых – массовая, погибли шесть человек

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Теги: авария, погибшие, Октябрьский район, трасса Иртыш



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