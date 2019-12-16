Сын Валерии третий раз за неделю попал в ДТП

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. В сторис в Instagram он опубликовал видео с места ДТП. "Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", - рассказывает юноша.

По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга. "Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.

Селфи Арсения после первого ДТП

В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник, напоминает РИА Новости. Молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.