Сироты Хабаровска, которым пообещали новоселье до конца года, опять остались без жилья

Сироты Хабаровска, которым ранее власти пообещали новоселье в канун Нового года, опять остались без жилья на неопределенный срок.

При этом дом на улице Аэродромной был готов к заселению еще в начале 2019 года. Но, как пишет Regnum, в ситуацию вмешалась прокуратура Хабаровска.

Дело в том, что дом находится неподалеку от заброшенного аэродрома ДОСААФ, который давно не эксплуатируется. Прокуратура настояла на получении застройщиком экспертизы на уровень шумов. Экспертиза дала положительное заключение.

Теперь надзорное ведомство опять обратилось в суд с иском, требуя отменить положительное заключение экспертизы, сообщил телеканал Губерния.

Напомним, 3 июня выпускники детских домов объявили голодовку у здания правительства Хабаровского края с требованием решить "квартирный вопрос".

Как сообщалось, одна из участниц голодовки была госпитализирована после того, как почувствовала себя плохо.

4 июня с протестующими встретился губернатор Сергей Фургал, который заверил, что в текущем году 580 сирот получат жилье.

Ранее СКР начал проверку по фактам нарушения прав выпускников детских домов в регионе. По данным прокуратуры, права на жилье детей-сирот нарушаются много лет, власти обещали сдать к 2018 году 500 квартир, но сдали только 212.