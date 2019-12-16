Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования под название "Сберкредо".

С ее помощью физические лица смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке. Но до конца года оформить заем смогут компании Московского региона.

Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников. Платформа будет брать с заемщиков 5% от привлеченной суммы.

Срок кредита составит 1–6 месяцев. Минимальный порог инвестиций – 5 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Сбербанк может ввести рефинансирование собственных жилищных кредитов своим клиентам.

"Да, работаем над этим. К следующему году — не уверен. А вот в следующем году — возможно", — сказал глава банка Герман Греф.

На данный момент Сбербанк предлагает рефинансирование ипотеки только других банков. Свои ипотечные кредиты заемщики Сбербанка могут рефинансировать лишь в других кредитных организациях.