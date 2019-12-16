Из песни "Би-2" вырезали слово "протесты"

На российской музыкальной премии "Виктория" заглушили слово "протест" группы "Би-2".

Телевизионную версию телеканалу "Россия 1" передали организаторы премии, после чего сотрудники канала не редактировали материал. "Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку [телеканал] не производил", — заявили в пресс-службе "России 1".

В оригинале строчки звучат так: "Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты". В видео, которое Шура Би-2 прикрепил к записи, слышно, как посередине слова "протесты" звук частично пропадает, из-за чего слово слышится как "про-сты", сообщает РБК.

Ранее российский телеканал ТНТ начал показ украинского сериала "Слуга народа", в котром главную роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Из первой серии вырезали шутку про российского лидера Владимира Путина.

Согласно сюжету, новоизбранный президент Голобородько выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?".

По словам пользователей, в восточных регионах России, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.