02 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Жительницу Коми повезли в больницу с инсультом на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми сообщила, что ее мать отправили в больницу в Печору на полу в вагоне поезда.

По словам женщины, 24 ноября ее матери стало плохо. Приехавшие на вызов врачи диагностировали обширный инсульт и сообщили, что ей нужна срочная госпитализация в центральную районную больницу. Так как через реку переправа еще не открылась, а скорой надо было оставаться в поселке из-за большого числа вызовов, больную решили доставить в медицинское учреждение на пригородном поезде Ираель — Печора.

Все два часа в пути женщина лежала перед самым входом на тонких носилках, так как все вагоны в поезде сидячие. Люди, заходящие в вагон, переступали человека, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, 41% россиян не доверяют поставленному им диагнозу или перепроверяют назначения врачей. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа".

В городах-миллионниках перепроверять диагноз или назначенные им лекарства за последние 3-5 лет приходилось большему количеству респондентов (48%), чем россиянам из крупных городов численностью 500-950 тыс. жителей (39%).

Три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.

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Жительницу Коми повезли в больницу с инсультом на полу вагона

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Теги: поезд, медицина, врачи



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