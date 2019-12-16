Названа возможная причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Причиной автоаварии с автобусом, которая произошла в Балахнинском районе Нижегородской области, могли стать погодные условия.

Это привело к травмированию 25 человек. В момент ДТП в районе шел дождь со снегом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Из 25 пострадавших четверо госпитализированы. 12 пассажирам медики оказали помощь на месте, сообщает РИА "Новости".

Напомним, по факту ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело.

Авария случилась 14 декабря на 242 километре трассы "Пермь – Екатеринбург": опрокинулся автобус, на котором перевозили группу людей, возвращавшихся с концерта.