02 Октября 2020
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Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

В Госдуме прокомментировали заявление Токио по Курилам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозой суверенитету РФ заявление председателя Коммунистической партии Японии.

Он сообщил о том, что Токио должен претендовать на все Курильские острова. "Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России", — сказал спикер.

По его мнению, подобные призывы вредят российско-японским отношениям, которые строятся на принципах дружбы, открытости и отсутствии двойных стандартов.

Кадзуо Сии заявил о необходимости потребовать у России все Курильские острова, в том числе северную часть архипелага, сообщает ТАСС.

1 декабря в Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов.

Как сообщило японское общественное телевидение, в акции приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий.

Министр по вопросам Окинавы и северных территорий Сэйити Это подчеркнул, что Япония в случае передачи Россией четырех островов будет развивать российско-японские совместные проекты, а также поддерживать бывших жителей этих мест.

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В Госдуме прокомментировали заявление Токио по Курилам

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Теги: Курильские острова, Япония



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