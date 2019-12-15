Медиагруппа "Патриот" опровергла обвинения «Новой газеты» в срыве выборов в МГД

«Новая газета» обнародовала статью о деятельности Федерального агентства новостей (ФАН) и медиагруппы «Патриот» во время предвыборной кампании в Мосгордуму. В пресс-службе ответили на претензии либерального издания довольно иронично.

По мнению медиагруппы «Патриот», материал «Новой газеты» - это отчаянная попытка остановить дальнейшие расследования ФАН о коррупции и «грязной работе» оппозиционного издания.

Федеральное агентство новостей проанализировало материалы и основную претензию «Новой газеты», заключающуюся в том, что ФАН было первоисточником разоблачительных материалов. По словам представителей агентства, за последние 10 месяцев ФАН опубликовало порядка 700 статей по теме московских выборов, но далеко не всегда было первоисточником.

Так, первым изданием, написавшим о квартире, где «рисовали» подписи за Соболь, стало «Правда.ру». В пресс-службе медиагруппы «Патриот» уточнили, что изначально видеозапись из квартиры опубликовали в паблике во «ВКонтакте». Затем ее обнаружили журналисты «Правда.ру» и написали об этом статью 29 июня в 3:34. ФАН отреагировало спустя шесть часов - в 9:56.

О шпионаже в штабе Соболь первым сообщило издание «Ньюс.ру» - 7 июля в 3:05, уточняет пресс-служба «Патриота». ФАН опубликовало историю молодого человека по имени Арсений в 19:59.

Аналогичная ситуация с публикацией статьи о найденной «фабрике» по подделке подписей за Гудкова и Яшина. Первым об этом написал кандидат в депутаты МГД Александр Босых на своей странице в Фейсбук. Его запись заметило издание «Правда.ру», опубликовав свою статью 1 июля в 17:08. ФАН рассказало о «фабрике» спустя четыре часа.

Пресс-служба «Патриота» поблагодарила коллег за оперативность и сообщила, что ответственных за освещение московских выборов обязательно депремируют на суммы от 5 до 20 тыс. рублей за неуспеваемость.

Кроме того, представители медиагруппы призвали «Новую газету» внимательнее проверять публикуемую ими информацию.