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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Северной Осетии задержали бывшего прокурора из Владикавказа по делу Гагиева

Северо-кавказские следователи задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.

В августе 2012 года, как считает следствие, во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым "заказала" убийство бывшего мужа своей сестры - Александра Леонова, сообщили Накануне.RU в СКР.

У Швецовой, по версии следствия, сложились на почве развода неприязненные отношения из-за развода мужчины с ее сестрой.

Леонов работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ, его убили члены преступной организации в Москве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Швецовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Северной Осетии задержали бывшего прокурора из Владикавказа по делу Гагиева

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Теги: Аслан Гагиев, задержание, прокурор, Ольга Швецова, СК



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