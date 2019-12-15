На Южном Урале пропала несовершеннолетняя девочка с припухлыми губами, еще два года назад ушедшая из дома

В Челябинской области следователи СК возбудили "уголовку" по статье "убийство" из-за пропажи несовершеннолетней девочки.

Подросток ушла из дома еще в 2017 году, это произошло в селе Рождественка Увельского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Настя С. родилась в мае 2002 года, с 8 июня этого года девочка не выходит на связь, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид ребенку - 16-17 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые - носит линзы, нос прямой, губы припухлые, волосы длинные, окрашенные, обесцвеченные в светлый цвет.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, СК просит сообщить по телефону 8(351)728-57-01.