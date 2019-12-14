В Петербурге полицейский спас девочку, которую обезумевшая мать пыталась "сделать ангелом", выбросив из окна

В Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую обезумевшая мать пыталась выбросить из окна.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня утром в полицию поступил сигнал, что в доме 41 по Караваевской улице некая женщина выкидывает из окна пятого этажа вещи, держа на руках маленькую девочку. На место прибыли экстренные службы и участковый уполномоченный, который подбежал под окна, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар в случае падения, пока сотрудники МЧС растягивали под окнами батут.

"Женщина высказывала намерения выбросить дочь из окна, чтобы "сделать ангелом". Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний лейтенант полиции Наиль Исламов вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка", - сообщили в МВД.

Выяснилось, что помимо девочки в квартире находился еще и 12-летний сын неадекватной петербурженки. Дети были доставлены в медучреждение, их здоровью ничего не угрожает. Их мать передана бригаде медиков.