30 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Петербурге полицейский спас девочку, которую обезумевшая мать пыталась "сделать ангелом", выбросив из окна

В Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую обезумевшая мать пыталась выбросить из окна.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня утром в полицию поступил сигнал, что в доме 41 по Караваевской улице некая женщина выкидывает из окна пятого этажа вещи, держа на руках маленькую девочку. На место прибыли экстренные службы и участковый уполномоченный, который подбежал под окна, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар в случае падения, пока сотрудники МЧС растягивали под окнами батут.

"Женщина высказывала намерения выбросить дочь из окна, чтобы "сделать ангелом". Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний лейтенант полиции Наиль Исламов вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка", - сообщили в МВД.

Выяснилось, что помимо девочки в квартире находился еще и 12-летний сын неадекватной петербурженки. Дети были доставлены в медучреждение, их здоровью ничего не угрожает. Их мать передана бригаде медиков.

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В Петербурге полицейский спас девочку, которую обезумевшая мать пыталась "сделать ангелом", выбросив из окна

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Теги: Петербург, девочка, полиция, окно



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