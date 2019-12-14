ФССП опровергла сообщения о десятках миллионов россиян, которым запрещен выезд из страны

В Федеральной службе судебных приставов опровергли сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных жителей России.

Ранее некоторые СМИ утверждали, что число россиян-должников, у которых будут проблемы с пересечением границы, потенциально может превысить 20 млн человек.

В ФССП России заявили, что данная информация не соответствует действительности. По данным ведомства, на 1 ноября в стране действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ. В 2018 году приставы лишили права выезда из страны порядка 7,5 млн должников, что позволило взыскать с них более 72 млрд рублей задолженностей, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, почти 200 тысяч жителей Свердловской области не могут покинуть Россию из-за накопившихся долгов. При этом свердловчане должны по кредитам около 100 миллиардов рублей.