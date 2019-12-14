30 Сентября 2020
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Общество В России
снег, зима (2019) | Фото: Накануне.RU

Синоптики пообещали аномальное тепло в европейской части России

В Гидрометцентре России рассказали, что в ближайшие дни на европейской территории страны погода будет по-аномальному теплой.

Как говорится в сообщении на сайте Росгидромета, температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и больше будет походить на ноябрьскую. Самое большое отклонение от нормы будет отмечаться в северо-восточных районах, в Ненецком автономном округе и республике Коми. По прогнозам, вместо 30-градусных морозов там будет всего от 10 до 15 ниже нуля, днем минус 3-8 градусов, а местами – и вовсе оттепель.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Как пояснили синоптики, причина такой аномалии – атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики.

Напомним, ранее специалисты Гидрометцентра уже прогнозировали, что в России ожидается "розовая" зима. По данным синоптиков, в зимние месяцы температура воздуха будет выше климатической нормы на +1-2 °С, такой режим на картах обозначается розовым цветом.

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Синоптики пообещали аномальное тепло в европейской части России

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Теги: погода, прогноз, тепло



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