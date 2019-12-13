В Челябинске суд отказал следователю в продлении домашнего ареста депутату, арестованному по делу Бахаева

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-депутата Центрального районного совета Челябинска, бизнесмена Михаила Смирнова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста у депутата истекает 19 января 2020 года.

"Судом установлено, что при обращении в суд с ходатайством следователем нарушен порядок его возбуждения, что препятствует его удовлетворению. Следователь пояснил, что на сегодняшний день Смирнов и его защитники с материалами уголовного дела, состоящего из 32 томов, ознакомлены в полном объеме. Обвиняемому и адвокатам необходимо ознакомится с частью вещественных доказательств, после чего уголовное дело будет направлено прокурору с обвинительным заключением", - рассказали в пресс-службе.

В ходе заседания сторона защиты не возражала против продления домашнего ареста. Однако попросили суд разрешить Смирнову ежедневно посещать рабочее место, поскольку в организации, которую он возглавляет, сложилась тяжелая финансовая ситуация. В подтверждении суду было представлено коллективное обращение сотрудников группы компаний "Элефант".

Напомним, Михаил Смирнов обвиняется в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума.