Школьница из Нижневартовска рассказала главе города, как установила флаг столицы Самотлора на соседней с Эверестом горе

Восьмиклассница из средней школы №31 совершила восхождение на гору Кала-Патхар (высота 5,644 км) в рамках треккинга к базовому лагерю Эвереста. Вартовчанка установила флаг Нижневартовска. Свое путешествие она посвятила предстоящему празднику – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С путешественницей и ее мамой встретился глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В путешествие позвал дедушка – Игорь Ледов. Мы с ним большие друзья. Восхождение на гору стало незабываемым впечатлением, никогда этого не забуду. Было сложно, но оно того стоило", - поделилась Анастасия.

По словам мамы девочки, ее родители (дедушка и бабушка Насти) с детства увлекаются спортом, привили эту любовь своим детям, а сейчас и внукам. Игорь Ледов – заслуженный путешественник России.

"Было очень сложно подниматься. Постоянно болела голова. Нужно было выбрать свой темп, определенное дыхание. Справилась. Была на связи с родителями всегда, за исключением трех дней, когда было само восхождение. Когда поднялась на гору, и мы установили флаг Нижневартовска, не поверила, что Земля такая красивая. Этого не поймешь, пока не совершишь такие поступки", - рассказала Настя.

Участники похода за 10 дней прошли легендарный маршрут, с которого начинаются ключевые восхождения к гималайским вершинам. В связи с расположенностью маршрута в высокогорной зоне 80% пути проходили в условиях пониженного уровня кислорода. Следующее путешествие девочку и ее семью ожидает в июне – вместе с родителями планирует отправиться в Приэльбрусье и подняться на высоту 2,7 км. Глава города поздравил школьницу с успешным осуществлением мечты и пожелал всегда добиваться цели. В качестве подарка преподнес вартовчанке энциклопедию "Вокруг света. 500 легендарных мест планеты".