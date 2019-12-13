29 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Николай Цуканов, Сергей Бидонько (2019) | Фото: Накануне.RU

Бидонько пообещал Путиной заняться проблемами Полевского

Сегодня на заседании Совета по молодежной политике при полпреде президента РФ в УрФО Николае Цуканове глава поселка Ольга Путина из Полевского пожаловалась, что юношеские организации города металлургов не чувствуют поддержки вышестоящих властей в поддержании инфраструктуры занятости и досуга. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос об этом она задала полпреду Николаю Цуканову.

Глава территориального управления п. Станционный-Полевской по фамилии Путина сказала, что они своими силами стараются поддерживать инфраструктуру проведения досуга, и поддержки со стороны чиновничества более высокого уровня не ощущают.

Ольга Путина(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, заседание совета по молодежной политике(2019)|Фото: Накануне.RU

Полпред на это ответил, что в зале присутствует представитель от региона, указав на вице-губернатора Сергея Бидонько (на фото превью). Президентский наместник предложил ему записать контакты Путиной и помочь решить заявленные проблемы. Бидонько пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Николай Цуканов, Сергей Бидонько(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2018 году грандиозный скандал вызвало заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, ответившей на похожую просьбу активистов из Кировграда словами о том, что "государство вам в принципе ничего не должно" и "не просило вас рожать". После этого ей пришлось уволиться, а департамент подчинили министерству образования Свердловской области.

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Бидонько пообещал Путиной заняться проблемами Полевского

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Теги: Сергей Бидонько, Николай Цуканов, Молодежная политика



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