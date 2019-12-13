Бидонько пообещал Путиной заняться проблемами Полевского

Сегодня на заседании Совета по молодежной политике при полпреде президента РФ в УрФО Николае Цуканове глава поселка Ольга Путина из Полевского пожаловалась, что юношеские организации города металлургов не чувствуют поддержки вышестоящих властей в поддержании инфраструктуры занятости и досуга. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос об этом она задала полпреду Николаю Цуканову.

Глава территориального управления п. Станционный-Полевской по фамилии Путина сказала, что они своими силами стараются поддерживать инфраструктуру проведения досуга, и поддержки со стороны чиновничества более высокого уровня не ощущают.

Полпред на это ответил, что в зале присутствует представитель от региона, указав на вице-губернатора Сергея Бидонько (на фото превью). Президентский наместник предложил ему записать контакты Путиной и помочь решить заявленные проблемы. Бидонько пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Напомним, в 2018 году грандиозный скандал вызвало заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, ответившей на похожую просьбу активистов из Кировграда словами о том, что "государство вам в принципе ничего не должно" и "не просило вас рожать". После этого ей пришлось уволиться, а департамент подчинили министерству образования Свердловской области.