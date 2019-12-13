29 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер назвал три приоритетных направления развития промышленности области

Сегодня в Челябинске состоялся IV Межрегиональный производственный форум "Производительность труда, кооперация и цифровизация", в котором приняли участие представители крупных промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Губернатор Алексей Текслер выступил с докладом, заострив внимание присутствующих на целях и задачах, которые предстоит решить в ближайшее время для обеспечения экономического роста в регионе. В частности, губернатор заявил о расширении мер государственной поддержки для промышленников, включившихся в реализацию нацпроекта по повышению производительности труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер выделил три приоритетных направления развития промышленности области, которые призваны обеспечить экономический рост – производительность труда, кооперацию и цифровизацию.

"Мы планируем обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Челябинской области на 5%. Для этого мы готовы дать компаниям реальные инструменты: возможность пройти бесплатный технологический аудит, внедрить на конкретном производственном участке принципы бережливого производства, обучить сотрудников. У этого проекта есть ограничения: нижняя граница в 400 млн рублей годового оборота. Но даже при таком пороге в текущем году к программе подключились два десятка предприятий. Сейчас минимальная планка по обороту будет снижена до 200 млн рублей, и это поможет нам привлечь больше предприятий. Фонд развития промышленности, который передан теперь в ведение нового министерства промышленности, природных ресурсов и новых технологий, будет этим заниматься. Поручаю увеличить число участников минимум втрое", – заявил глава региона.

Алексей Текслер(2019)|Фото: gubernator74.ru

Малым и средним предприятиям будет оказываться адресная поддержка из областного бюджета. Соответствующая программа по поручению губернатора должна быть запущена до первого квартала 2020 года. Ее разработкой занимаются министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов совместно с Фондом развития промышленности Челябинской области.

Со своей стороны правительство области будет создавать условия социально-экономического развития территорий, потому без этого невозможно развитие бизнеса.

"Существенно увеличен бюджет на здравоохранение и образование – это те направления, без которых невозможно говорить о развитии бизнеса. В два раза увеличены расходы на ремонт дорог в 2020 году. В два раза увеличили финансирование на газификацию, активно участвуем в реализации национальных проектов. В этой части мы сделаем все, чтобы жизнь в наших городах и селах стала комфортной, чтобы ведение бизнеса было связано в том числе с развитием социальной сферы и инфраструктуры", – подчеркнул Алексей Текслер.

По мнению главы региона, недооценен потенциал межрегиональных и внутриобластных кооперационных связей. "Для поддержки этого направления экономическому и промышленному блоку правительства Челябинской области поручено разработать единый бренд для продвижения региона. Я уверен, что будущее промышленности нашего региона в росте производства продукции высоких переделов, в росте добавленной стоимости, создаваемой на наших предприятиях. Все условия и возможности у нас есть", – отметил губернатор.

Алексей Текслер(2019)|Фото: gubernator74.ru

Для развития кооперации разрабатывается автоматизированная информационная система развития промышленности, с помощью которой промышленники смогут оперативно обмениваться информацией.

"Предприятия, которые находятся по соседству, не всегда знают, что они имеют серьезный потенциал кооперации с точки зрения цены, качества, транспортных издержек. Зачастую везутся комплектующие из-за рубежа вместо того, чтобы организовать внутреннюю кооперацию на пользу самим себе, региону, налоговому потенциалу. Такая автоматизированная система должна как раз помочь предпринимателям найти друг друга, сделать это максимально быстро – одним кликом", - считает глава области.

Алексей Текслер(2019)|Фото: gubernator74.ru

Повысить производительность труда поможет цифровизация. "В следующем году будут оцифрованы все сельскохозяйственные угодья. АПК имеет большие перспективы роста эффективности. И в каждом направлении можно найти возможности для использования современных технологий, повышая эффективность, создавая новые рабочие места", - отметил он.

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Алексей Текслер назвал три приоритетных направления развития промышленности области

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Теги: Алексей Текслер, промышленность, промышленная политика,



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