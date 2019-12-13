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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

Число отравленных воспитанников детского сада в Ханты-Мансийске выросло до 76

Выросло число жертв острой кишечной инфекции, вспышка которой произошла в детском саду Ханты-Мансийска "Страна чудес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения.

Напомним, садик закрыт на карантин. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры принимаются полностью. Все остальные образовательные учреждения работают в прежнем режиме. В проверке, инициированной следователями и представителями прокуратуры, участвуют представители здравоохранения, образования.

Количество пострадавших выросло до 76. Пятеро лечатся в стационаре. "Тяжелых" больных нет.

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Число отравленных воспитанников детского сада в Ханты-Мансийске выросло до 76

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Теги: Страна чудес, кишечная инфекция, карантин, проверка, прокуратура, СУ СКР по ХМАО



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